FourFourTwo назвал имена самых жестких футболистов 2000-х

Найджел де Йонг в игре за «Милан» Фото: globallookpress.com
Дальше идут испанец Хави Наварро из «Севильи». Третье место занял его одноклубник Пабло Альфаро.
Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:
- Найджел де Йонг (полузащитник).
- Хави Наварро (полузащитник).
- Пабло Альфаро (защитник).
- Серхио Рамос (защитник).
- Томаш Ржепка (защитник).
- Алексис Руано (защитник).
- Неманья Видич (защитник).
- Златан Ибрагимович (нападающий).
- Дженнаро Гаттузо (полузащитник).
- Тони Адамс (защитник).
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