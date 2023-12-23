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    FourFourTwo назвал имена самых жестких футболистов 2000-х

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    Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг наиболее жестких игроков 2000-х годов. На первом месте оказался нидерландский полузащитник Найджел де Йонг.

    Найджел де Йонг в игре за «Милан»
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    Найджел де Йонг в игре за «Милан»

    Дальше идут испанец Хави Наварро из «Севильи». Третье место занял его одноклубник Пабло Альфаро.

    Топ-10 самых жёстких футболистов 2000-х годов:
    • Найджел де Йонг (полузащитник).
    • Хави Наварро (полузащитник).
    • Пабло Альфаро (защитник).
    • Серхио Рамос (защитник).
    • Томаш Ржепка (защитник).
    • Алексис Руано (защитник).
    • Неманья Видич (защитник).
    • Златан Ибрагимович (нападающий).
    • Дженнаро Гаттузо (полузащитник).
    • Тони Адамс (защитник).

    Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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