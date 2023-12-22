Почеттино высказался о создании Суперлиги

Главный тренер лондонскогоотреагировал на заявление клуба, в котором «синие» отказались от участия в Суперлиге.

«Я полностью согласен с заявлением клуба. Сегодня в шесть утра я слушал радио в Испании, и мне трудно понять, как это произойдёт. Это так рано и так сложно. Я сосредоточен на Премьер-лиге и клубе. Сложно предсказывать будущее, потому что здесь ещё слишком много вопросов», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».