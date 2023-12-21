Хави раскритиковал «Барселону» после победы над «Альмерией»

Наставник «Барселоны»высказался о победе над «Альмерией» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны были победить в этом матче со счётом 2:0 или 3:0, но у команды нет того духа, который она показывала в чемпионском сезоне. У нас недостаточно агрессии и концентрации. Это неприемлемо. Мы подарили "Альмерии" два гола. В целом это описывает наш сезон.

Пенья? Он принёс нам победу своим спасением на последних минутах», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» в 18 играх Примеры набрала 38 очков и находится на 3-м месте в таблице Ла Лиги.