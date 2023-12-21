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    Хави раскритиковал «Барселону» после победы над «Альмерией»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Альмерия
    Наставник «Барселоны» Хави высказался о победе над «Альмерией» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    «Мы должны были победить в этом матче со счётом 2:0 или 3:0, но у команды нет того духа, который она показывала в чемпионском сезоне. У нас недостаточно агрессии и концентрации. Это неприемлемо. Мы подарили "Альмерии" два гола. В целом это описывает наш сезон.

    Пенья? Он принёс нам победу своим спасением на последних минутах», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» в 18 играх Примеры набрала 38 очков и находится на 3-м месте в таблице Ла Лиги.

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