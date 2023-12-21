«Брест» разгромил «Лорьян», «Клермон» уступил «Ренну»

В составе победителей покер оформил Камори Думбия.
«Брест» набрал 31 очко и поднялся на 4-е место в таблице Лиги 1. «Лорьян» (12) идет на 17-й позиции.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Лорьян 4:0
Голы: 1:0 Камори Думбия (22'), 2:0 Камори Думбия (25'), 3:0 Камори Думбия (29'), 4:0 Камори Думбия (45 + 3') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Жереми ле Дуарон (Билал Браими, 79'), Пьерр Лис-Мелу (Уго Маньетти, 74'), Жонас Мартен (Матиас Перейра Лаж, 79'), Камори Думбия (Махди Камара, 66'), Ромен дель Кастильо, Мартин Сатриано (Стив Мунье, 74') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Бенжамен Менди (Дарлин Йонгва, 73'), Сулейман Туре, Монтассар Тальби, Игор Силва, Жюльен Понсо, Бонке Инносент (Жульен Лапорт, 38'), Лоран Абергель, Ромен Февр, Бамба Дьенг (Эли Жуниор Крупи, 60'), Tosin Aiyegun (Тео Ле Бри, 73') Предупреждения: Эли Жуниор Крупи (70'), Игор Силва (86'), Лилиан Брассье (87')
В параллельной игре «Клермон» уступил «Ренну» со счетом 1:3.
Футбол. Франция. Лига 1
Клермон — Ренн 1:3
Голы: 1:0 Шамар Николсон (3'), 1:1 Арно Калимуэндо (53'), 1:2 Дезире Дуэ (88') Клермон: Мори Дио, Анди Пельмар, Алиду Сейду, Максимилиано Кофрие, Шейк Умар Конате, Нето Боржес, Хабиб Кейта (Максим Гоналон, 84'), Жоан Гастьен (Йоанн Маньен, 84'), Мухаммед Чам Сарачевич (Айман Морер, 68'), Джим Аллевина, Шамар Николсон (Грежон Кьэ, 84') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Артур Теате, Кристофер Ву, Мартен Терье (Людовик Блас, 75'), Батист Сантамария, Энцо Ле Фе, Жануэль Белосьян (Адриен Трюффер, 56'), Арно Калимуэндо (Бертуг Озгюр Йылдырым, 75'), Амин Гуири (Ибрахим Салах, 84'), Mahamadou Nagida (Дезире Дуэ, 46') Предупреждения: Готье Галлон (33'), Арно Калимуэндо (74'), Дезире Дуэ (89') Удаление: Максимилиано Кофрие (45 + 1')
«Клермон» (11) замыкает таблицу Лиги 1. «Ренн» (19) находится на 10-м месте.