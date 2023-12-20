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    Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско

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    Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа рассказал подробности своего конфликта с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    В июне Куртуа покинул расположение сборной после того, как узнал, что капитаном команды будет не он, а Ромелу Лукаку.

    «Мне не следовало уезжать сразу, потому что это вызвало волнения в команде, а также причинило боль болельщикам. Я хотел бы искренне извиниться за это перед болельщиками и командой.

    Это было неправильное решение — немедленно покинуть сбор в июне. Мог бы остаться до матча с Эстонией, но я подвел команду, я это понимаю.

    Я хочу дать понять, что вопрос был не в капитанстве. Потому что если бы это было так, я бы уже собрал чемоданы во время сборов в марте. Проблема была не в этом, а в недостатке признания. Мне нравится сравнивать ситуацию в сборной и "Реале". В Мадриде я не капитан, но чувствую уважение со стороны всех.

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    • Во мне что‑то надломилось. Внезапно тренер сказал: "Если ты покинешь сборы, я пойду к прессе и обнародую все наши разговоры, это плохо для тебя закончится". Я никогда раньше не сталкивался с таким тренером, который угрожал обратиться к прессе.

    Я понимаю, что был неправ, но можно также ожидать, что тренер постарается сохранить одного из своих лучших игроков вместо того, чтобы угрожать обратиться к прессе.

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    • Мне всегда нравилось играть за сборную, и я до сих пор скучаю по сборной. Так что дверь для меня точно не закрыта», — приводит слова Куртуа Sporza.

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