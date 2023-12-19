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    Куртуа принял решение пропустить Евро-2024

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    Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа не будет выступать на Евро-2024, так как намерен полностью реабилитироваться после разрыва крестообразной связки колена.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Из-за травмы я пропущу Евро-2024. Сначала мне нужно восстановиться на 100%, и здесь лучше не обозначать каких-то дат. Если мне повезёт, возможно, я смогу провести один матч в мае. Но даже в таком случае нельзя подготовиться на 100% к столь большому турниру», — написал Куртуа в своих социальных сетях.

    Тибо Куртуа получил тяжелую травму в августе 2022 года и пока продолжает процесс реабилитации.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах.

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