Куртуа принял решение пропустить Евро-2024

Вратарьи мадридского «Реала»не будет выступать на Евро-2024, так как намерен полностью реабилитироваться после разрыва крестообразной связки колена.

«Из-за травмы я пропущу Евро-2024. Сначала мне нужно восстановиться на 100%, и здесь лучше не обозначать каких-то дат. Если мне повезёт, возможно, я смогу провести один матч в мае. Но даже в таком случае нельзя подготовиться на 100% к столь большому турниру», — написал Куртуа в своих социальных сетях.

Тибо Куртуа получил тяжелую травму в августе 2022 года и пока продолжает процесс реабилитации.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах.