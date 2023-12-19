Роша останется в ЦСКА даже в случае перехода защитника сборной Туниса

Стали известны новые подробности возможного перехода защитника сборной Туниса и «Сфаксьена»в московский

Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Грама 1,6 миллиона евро.

«Предложение было отправлено в начале прошлой недели, но в "Сфаксьене" 15 декабря произошла смена руководства: далеко не факт, что с новым руководством переговоры будут протекать в том же ключе.

В ЦСКА Грама котируют, но это только одна из кандидатур, по которым ведется работа. Усиление позиции центрального защитника сейчас не находится на первом месте, потому что Дивеев вернется зимой, а по Роше предложений нет. ЦСКА и Виллиан тоже расставаться не планируют», — сказал источник «Чемпионата».

Transfermarkt оценивает стоимость Грама в 800 тысяч евро.