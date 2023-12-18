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    «Жирона» разбила «Алавес» и вернулась на первое место в Примере

    «Жирона» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура испанской Примеры «Жирона» в родных стенах переиграла «Алавес» со счетом 3:0.

    «Жирона»
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    «Жирона»

    Автором дубля стал украинский нападающий Артем Довбик, еще один гол на счету испанского форварда Порту.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Алавес 3:0
    Голы: 1:0 Артем Довбик (23'), 2:0 Порту Кристиан (42'), 3:0 Артем Довбик (пенальти) (59') Жирона: Пауло Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Хуанпе, 79'), Дейли Блинд, Ян Коуту (Арнау Мартинес, 79'), Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Иван Мартин (Jhon Solis, 73'), Кристиан Португес, Савио (Валери Фернандес, 64'), Артем Довбик Алавес: Антонио Сивера, Хави Лопес, Андони Горосабель (Алекс Солас, 73'), Рубен Дуарте, Рафа Марин, Науэль Тенаглия, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 61'), Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 78'), Андер Гевара, Луис Риоха (Абде Реббах, 61'), Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 73') Предупреждение: Науэль Тенаглия (39')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Жироне» набрать 44 очка и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Алавеса» осталось 16 баллов и тринадцатая позиция.

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