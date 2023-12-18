«Милан» сыграет с «Ренном», «Шахтер» встретится с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы

Сможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет?

Способен ли форвард «Кэпиталз» превзойти Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ?