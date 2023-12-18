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    «Милан» сыграет с «Ренном», «Шахтер» встретится с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы

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    В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы:

    «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

    «Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция)

    «Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия)

    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия)

    «Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция)

    «Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан)

    «Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия)

    «Шахтер» (Украина) — «Марсель» (Франция)

    Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля. Сеяные команды проведут ответные встречи на своем поле. Победители стыковых встреч выйдут в 1/8 финала, где встретятся с победителями групп Лиги Европы.

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