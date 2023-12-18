«Милан» сыграет с «Ренном», «Шахтер» встретится с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы

Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы:
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
«Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция)
«Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия)
«Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция)
«Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия)
«Шахтер» (Украина) — «Марсель» (Франция)
Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля. Сеяные команды проведут ответные встречи на своем поле. Победители стыковых встреч выйдут в 1/8 финала, где встретятся с победителями групп Лиги Европы.
Сразу в 1/8 финала вышли «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» Прага и «Байер».
Финал турнира состоится 22 мая 2024 года на стадионе «Авива» в Дублине.
Действующим обладателем трофея является испанская «Севилья».