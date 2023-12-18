«Аякс» сыграет с «Будё-Глимт» в раунде плей-офф Лиги конференций

Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций:
«Штурм» (Австрия) — «Слован» (Словакия)
«Серветт» (Швейцария) — «Лудогорец» (Болгария)
«Юнион» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия)
«Бетис» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Олимпиакос» (Греция) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Аякс» (Нидерланды) — «Будё-Глимт» (Норвегия)
«Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Гент» (Бельгия)
В стыковых матчах Лиги конференций примут участие 16 команд. Восемь обладателей вторых мест групп Лиги конференций сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы, заняв в своих квартетах третьи места.
Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные — 22 февраля. Финал турнира состоится 29 мая 2024 года в Афинах.
Действующим обладателем трофея Лиги Конференций является английский «Вест Хэм».