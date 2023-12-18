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    «Аякс» сыграет с «Будё-Глимт» в раунде плей-офф Лиги конференций

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    В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций за выход в 1/8 финала.

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    Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций:

    «Штурм» (Австрия) — «Слован» (Словакия)

    «Серветт» (Швейцария) — «Лудогорец» (Болгария)

    «Юнион» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия)

    «Бетис» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

    «Олимпиакос» (Греция) — «Ференцварош» (Венгрия)

    «Аякс» (Нидерланды) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

    «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша)

    «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Гент» (Бельгия)

    В стыковых матчах Лиги конференций примут участие 16 команд. Восемь обладателей вторых мест групп Лиги конференций сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы, заняв в своих квартетах третьи места.

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