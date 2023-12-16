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    Почеттино: Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я очень доволен. Игра была хорошей. Против команды, которая действует агрессивно, с низкой защиткой. Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем. Я действительно верю в футболистов и клуб. Теперь предстоит использовать это в следующем турнирах, в четвертьфинале Кубка Карабао. Коул Палмер для меня плеймейкер, игрок, который может связать команду. Он также способен забивать голы и отдавать передачи. Вклад Палмера с первого дня был огромным.

    Состояние Нкунку? Мы не хотели рисковать с ним и дать ему больше времени на восстановление», — приводит слова Почеттино ВВС.

    «Челси» поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка. «Шеффилд» находится на последней, 20-й строчке с 8 баллами.

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