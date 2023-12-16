Почеттино: «Челси» всегда трудно играть против команды с низким блоком

Наставник «Челси»рассказал, что ждет от матча 17-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед».

Игра начнется 16 декабря в 18:00 мск.

«Каждая игра в Премьер-лиге отличается от других и всегда сложная. Я очень хорошо знаю "Шеффилд Юнайтед", я очень хорошо знаю Криса Уайлдера, и, конечно, это будет непросто. Потому что они также попытаются быть агрессивными с низким блоком, а для нас всегда было сложно, когда мы играли против команды с низким блоком.

Но я думаю, что самое важное, над чем мы работали, — это наш менталитет и наш способ игры. Нам нужно найти другие решения и быть более сплочёнными и последовательными. Сейчас самым важным аспектом является то, как мы собираемся подойти к игре.

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Мы будем бороться и сделаем всё, чтобы добиться успеха. Мы очень мотивированы работать по-настоящему усердно, чтобы найти способ начать выигрывать», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».