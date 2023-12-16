Артета о предстоящем матче с «Брайтоном»: Мы постараемся показать все, что в наших силах

Главный тренервысказался о предстоящем матче 18-го тура АПЛ с

«Мы постараемся показать всё, что в наших силах. Мы любим побеждать, и команда отчаянно пытается сделать всё возможное, чтобы выигрывать матчи.

Мы показали это против "Астон Виллы", когда, на мой взгляд, мы были лучшей командой и должны были выиграть игру. Мы попробуем ещё раз против "Брайтона", который наверняка сильно осложнит нам жизнь.

Они действительно хорошая команда. В прошлом году, когда мы контролировали ход матча, мы пропустили гол, а затем игра полностью развалилась. Но мы боролись, особенно в последние 15 минут игры, поэтому необходимо играть лучше и быть очень эффективными, что является ключевым в матче с ними.

Я думаю, что они вышли на другой уровень, играя в еврокубках, они были действительно успешны. Вы видели накануне, что они сделали. Они сделали это после продажи игроков, после множества травм, так что это огромная заслуга игроков, Роберто Де Дзерби и тренерского штаба, потому что это действительно впечатляет», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Матч между «Арсеналом» и «Брайтоном» состоится 17-го декабря в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

После 16-и туров «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Брайтон» — на 8-й позиции (26).