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    «Арсенал» — «Брайтон». Ставка (к. 1,96) и прогноз на чемпионат Англии 17 декабря 2023

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    «Арсенал» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 17 декабря, начало — 17:00 (мск) «Арсенал» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Декабря 2023 года

    «Арсенал»

    После поражения от «Астон Виллы» (0:1) в прошлом туре «канониры» уступили «Ливерпулю» лидерство в АПЛ. Теперь команда Микеля Артеты располагается на второй строчке и отстает от мерсисайдцев на одно очко.

    Против «Астон Виллы» игра у «канониров» не получилась, соперник полностью владел инициативой на поле и заслуженно взял три очка. Как не пытался Артета с помощью замен переломить ход игры в концовке встречи, ничего у него не вышло.

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    Впрочем, поражение «Арсенал» давно заслуживал. Видно, что команда находится на спаде, играет очень натужно и с трудом набирает очки. Возможно, еще и сказывается морально давление на нее прессы и завышенные ожидания со стороны болельщиков.

    Все прогнозы на АПЛ

    Еще в матче против «Лутона» (4:3) «канонирам» откровенно повезло, когда они смогли вырвать победу в конце матча. На неделе команда закончила групповой турнир Лиги чемпионов матчем с ПСВ (1:1). Он ничего не решал, и Артета дал возможность некоторым лидерам немного перевести дух, не внеся их даже в заявку.

    «Брайтон»

    После 16-ти туров команда Роберто Де Дзерби располагается на восьмом месте в таблице АПЛ. Учитывая игру на два фронта и обилие травмированных в составе, такой результат можно назвать отличным.

    Итальянский тренер не теряется даже в таких непростых условиях, а смело вводит молодежь из второй команды. Уже отметился первым забитым голом 18-летний полузащитник Джек Хиншелвуд, все громче заявляет о себе молодой аргентинец Факундо Буонанотте.

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    • Отлично вписались в игру «чаек» летние приобретения в лице Симона Адингры, Жоао Педро, Карлоса Балебы. Так, ивуарийский вингер Адингра забил уже четвертый мяч в АПЛ в этом сезоне.

    Напомним, что в прошлом сезоне он проходил период адаптации в европейском футболе в бельгийском «Юнион Сент-Жиллуаз», который является фарм-клубом «Брайтона». Так ранее было с Каору Митомой и некоторыми другими футболистами «чаек».

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры видят фаворитом «Арсенал», на победу которого дают 1,50, а на «Брайтон» — 6,60. Ничья идет за 4,80.

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    Обе команды исповедуют яркий атакующий футбол, имеют отличную группу атаки, поэтому стоит ждать результативной игры.

    Роберто Де Дзерби даже с учетом всех потерь в составе будет пытаться играть первым номером и не закроется в обороне, это просто противоречит его философии, поэтому отличным вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 3 за 1,96.

    Любители рисковать могут рассмотреть ставку на то, что «Брайтон» не проиграет за 2,70. «Чайки» умеют отлично играть против фаворитов и ментально готовы у них отбирать очки.

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    «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Ждем игру без центра поля
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