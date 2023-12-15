«Маккаби» и «Гент» будут играть в весенней части Лиги конференций

Ветеран «Маккаби» Эран Захави Фото: globallookpress.com
В игре лидеров «Маккаби» Тель-Авив на своем поле обыграл бельгийский «Гент» — 3:1.
В составе хозяев отличились капитан Эран Захави, оформивший дубль, и Габи Каниковски.
У гостей забивал Юлиен Де Сарт.
Футбол. Лига конференций. Группа B
Маккаби Т-А — Гент 3:1
Голы: 1:0 Габи Каниховски (9'), 2:0 Эран Захави (24'), 2:1 Жюльен де Сарт (50'), 3:1 Эран Захави (61') Маккаби Т-А: Орландо Москера, Энрик Саборит, Рой Ревиво, Нир Биттон, Дор Перец, Йорис ван Оверем, Габи Каниховски (Эйял Голаса, 82'), Дан Битон, Эран Захави (Ошер Давида, 90'), Авишай Коэн, Милсон (Дор Давид Тургеман, 90') Гент: Дави Руф, Цуёси Ватанабэ, Исмаэль Кандусс (Джордан Торунарига, 46'), Ноа Фадига, Эндрю Юлсагер (Малик Мартен Фофана, 46'), Омри Гандельман (Уго Кейперс, 74'), Жюльен де Сарт (Свен Кумс, 63'), Питер Геркенс (Хён Сок Хон, 63'), Тарик Тиссудали, Gift Emmanuel Orban, Nurio Fortuna Предупреждения: Исмаэль Кандусс (2'), Дан Битон (59'), Джордан Торунарига (78')
В другой встрече украинская «Заря» уверенно победила исландский «Брейдаблик» — 4:0.
Голы забивали Эдуардо Герреро, Дамир Муминович, Петар Мичин, Игорь Горбач.
Футбол. Лига конференций. Группа B
Заря — Брейдаблик 4:0
Голы: 1:0 Эдуардо Герреро (2'), 2:0 Дамир Муминович (автогол) (11'), 3:0 Петар Мичин (19'), 4:0 Игорь Горбач (76') Заря: Александр Сапутин (Антон Жилкин, 90'), Антон Боль (Даниил Алефиренко, 82'), Игорь Снурницын, Арсений Батагов, Петар Мичин (Денис Нагнойный, 72'), Дмитрий Мишнёв (Kodjo Aziangbe, 71'), Вячеслав Чурко, Игорь Горбач, Эдуардо Герреро, Жордан, Денис Антюх (Владислав Бугай, 82') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Давид Ингварссон, Виктор Эрн Маргейрссон, Дамир Муминович, Андри-Рафн Йеоман (Кристофер Кристинссон, 46'), Антон Лойи Лудвикссон (Оливер Сигурйонссон, 87'), Александер Хельги Сигурдарсон (Арнор Свейнн Адальстейнссон, 82'), Кристинн Стейндорссон (Эйтоур Волер, 87'), Джейсон Дади Сванторссон, Виктор Карл Эйнарссон (Agust Edvald Hlynsson, 82') Предупреждения: Антон Боль (7'), Арсений Батагов (17'), Денис Антюх (52'), Вячеслав Чурко (65'), Виктор Эрн Маргейрссон (65'), Кристофер Кристинссон (75'), Дамир Муминович (79'), Жордан (83')
По итогам групповой стадии выход в плей-офф обеспечили «Маккаби» и «Гент». Завершили выступления в турнире «Заря» и «Брейдаблик».