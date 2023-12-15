Определились все участники плей-офф Лиги Европы-2023/24

по итогам шестого тура группового этапа определились все 24 команды, которые сыграют в плей-офф.

Сразу в 1/8 финала вышли «Вест Хэм» (группа А), «Брайтон» (В), «Рейнджерс» (С), «Аталанта» (D), «Ливерпуль» (Е), «Вильярреал» (F), «Славия» Прага (G), «Байер» (Н).

Вторые места в своих группах ЛЕ заняли «Фрайбург» (А), «Марсель» (В), «Спарта» Прага« (С), "Спортинг" (D), "Тулуза" (Е), "Ренн" (F), "Рома" (G), "Карабах" (Н). Эти команды встретятся с теми, кто перешел в Лигу Европы из Лиги чемпионов, в раунде плей-офф.

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы перешли "Галатасарай", "Ланс", "Брага", "Бенфика", "Фейеноорд", "Милан", "Янг Бойз" и "Шахтер".