Пиоли: «Милан» сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
«Милан» занял третье место в группе и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.
«Мы разочарованы тем, что завершили наше выступление в Лиге чемпионов. Мы знали, что группа была сложной, но я считаю, что мы заслуживали большего — нам следовало использовать свои шансы в других играх.
Сегодня вечером соперник показал динамичный футбол, но мы остались в игре и провели отличный второй тайм.
Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.