Пиоли: «Милан» сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Милана»прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Милан» занял третье место в группе и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.

«Мы разочарованы тем, что завершили наше выступление в Лиге чемпионов. Мы знали, что группа была сложной, но я считаю, что мы заслуживали большего — нам следовало использовать свои шансы в других играх.

Сегодня вечером соперник показал динамичный футбол, но мы остались в игре и провели отличный второй тайм.

Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.