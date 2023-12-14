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    Пиоли: «Милан» сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Милан» занял третье место в группе и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.

    «Мы разочарованы тем, что завершили наше выступление в Лиге чемпионов. Мы знали, что группа была сложной, но я считаю, что мы заслуживали большего — нам следовало использовать свои шансы в других играх.

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    • Сегодня вечером соперник показал динамичный футбол, но мы остались в игре и провели отличный второй тайм.

    Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

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