Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 стали известны все 16 участников плей-офф турнира.

С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Барселона».

Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Копенгаген», «ПСВ Эйндховен», «Наполи», «Интер», «Лацио», «Пари Сен-Жермен», «Лейпциг» и «Порту».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.

LiveSport.ru проведет онлайн-трансляцию жеребьёвки указанной стадии Лиги чемпионов.