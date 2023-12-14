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    Маккаби Т-А — Гент смотреть онлайн

    14.12.2023 в 23:00 начнется матч в группе B футбольной Лиги конференций Маккаби Т-А — Гент

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    В 23:00 14.12.2023 Маккаби Т-А и Гент начнут матч в группе B футбольной Лиги конференций.

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    Маккаби Т-А — Гент

    Последний матч между собой: Гент — Маккаби Т-А 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Гент» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Маккаби Т-А»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Маккаби Т-А — Гент.

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