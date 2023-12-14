В четверг, 14 декабря израильский «Маккаби» Тель-Авив сыграет против бельгийского «Гента». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Гент»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После пяти матчей израильский клуб набрал 12 очков, одержав четыре победы и проиграв в одной встрече.

В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

Была также победа над «Зарей» (3:1), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

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И очередная победа над «Зарей» (3:2), в которой результативностью отметился До Перец, оформив дубль и еще один гол забил Эран Зехави.

Клуб из Израиля проиграл лишь «Генту» (0:2), теперь отставание команды из Тель-Авива от бельгийцев составляет всего 1 балл.

В чемпионате Израиля «Маккаби» Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 7 туров у команды — 19 набранных очков. Это на два балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

«Гент»

«Гент» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 13 очков после пяти сыгранных матчей. В пятом туре бельгийцы в домашних стенах обыграли «Зарю» (4:1).

Футболисты «Гента» даважды обыграли «Брейдаблик» (5:0 и 3:2). Были победа над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и ничья с «Зарёй» (1:1).

В чемпионате Бельгии «Гент» занимает третье место. После 17 сыгранных туров команда набрала 32 очка.

В рамках минувшего 17 тура бельгийской Про-лиги участник Лиги конференций переиграл команду РВДМ47 со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Маккаби» Тель-Авив можно поставить за 2.87, ничью оценивают в 3.70. А на победу «Гента» — 2.27.

Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Гент». Свой гол бельгийский клуб точно забьет.

Ставка: Фора «Гента» (-1) с коэффициентом 3.24.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.