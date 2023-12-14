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    «Маккаби» Тель-Авив — «Гент». Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет B, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Гент»
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    «Гент»
    В четверг, 14 декабря израильский «Маккаби» Тель-Авив сыграет против бельгийского «Гента». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Гент»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 14 Декабря 2023 года
    Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Группа B
    •  Маккаби Т-А 23:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Группа B
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    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После пяти матчей израильский клуб набрал 12 очков, одержав четыре победы и проиграв в одной встрече.

    В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

    Была также победа над «Зарей» (3:1), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

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    И очередная победа над «Зарей» (3:2), в которой результативностью отметился До Перец, оформив дубль и еще один гол забил Эран Зехави.

    Клуб из Израиля проиграл лишь «Генту» (0:2), теперь отставание команды из Тель-Авива от бельгийцев составляет всего 1 балл.

    В чемпионате Израиля «Маккаби» Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 7 туров у команды — 19 набранных очков. Это на два балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

    «Гент»

    «Гент» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 13 очков после пяти сыгранных матчей. В пятом туре бельгийцы в домашних стенах обыграли «Зарю» (4:1).

    Футболисты «Гента» даважды обыграли «Брейдаблик» (5:0 и 3:2). Были победа над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и ничья с «Зарёй» (1:1).

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  • 09/12/2023

    • В чемпионате Бельгии «Гент» занимает третье место. После 17 сыгранных туров команда набрала 32 очка.

    В рамках минувшего 17 тура бельгийской Про-лиги участник Лиги конференций переиграл команду РВДМ47 со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Маккаби» Тель-Авив можно поставить за 2.87, ничью оценивают в 3.70. А на победу «Гента» — 2.27.

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    Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Гент». Свой гол бельгийский клуб точно забьет.

    Ставка: Фора «Гента» (-1) с коэффициентом 3.24.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Гент»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дуэль в битве за первое место?
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