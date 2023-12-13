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    «Оренбург» договорился о переходе 19-летнего чилийца

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что в ближайшее время состав команды может пополнить вингер чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон.

    Хорди Томпсон
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    Хорди Томпсон

    «Нам бы очень хотелось увидеть Томпсона на зимних сборах. Договоренности между клубами есть, но возникает момент по поводу выезда футболиста.

    Это юридическая составляющая, которая не имеет никакого отношения к спорту. Будем надеяться, что с переходом Томпсона все сложится удачно», -приводит слова Андреева Sport24.

    Ранее сообщалось, что 19-летний Томпсон был арестован за жестокое избиение своей девушки. В связи с этим он надеется как можно скорее покинуть Чили.

    Transfermarkt оценивает стоимость Томпсона в 800 тысяч евро.

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