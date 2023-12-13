«Оренбург» договорился о переходе 19-летнего чилийца

Спортивный директор «Оренбурга»подтвердил, что в ближайшее время состав команды может пополнить вингер чилийского «Коло-Коло»

«Нам бы очень хотелось увидеть Томпсона на зимних сборах. Договоренности между клубами есть, но возникает момент по поводу выезда футболиста.

Это юридическая составляющая, которая не имеет никакого отношения к спорту. Будем надеяться, что с переходом Томпсона все сложится удачно», -приводит слова Андреева Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний Томпсон был арестован за жестокое избиение своей девушки. В связи с этим он надеется как можно скорее покинуть Чили.

Transfermarkt оценивает стоимость Томпсона в 800 тысяч евро.