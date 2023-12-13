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    «Наполи» всухую обыграл «Брагу» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Наполи» — «Брага»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Наполи» на своем поле обыграл «Брагу» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Наполи» — «Брага»
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    «Наполи» — «Брага»

    Первый гол «неаполитанцы» забили на 9-й минуте. Защитник «Браги» Сердар Саатчи оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 33-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Защитник «Наполи» Натан обыграл голкипера соперника и выкатил мяч Виктору Осимхену, который забил гол уже в пустые ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Наполи — Брага 2:0
    Голы: 1:0 Сердар Саатчи (автогол) (9'), 2:0 Виктор Осимхен (33') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Лео Эстигор, 73'), Натан, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Джанлука Гаэтано, 69'), Пётр Зелиньски (Йенс-Люс Каюсте, 61'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Элиф Элмас, 60'), Виктор Осимхен (Джакомо Распадори, 69') Брага: Матеус Магальяйнс, Кристиан Борха, Жозе Фонте, Сердар Саатчи, Виктор Гомес (Юсафат Мендес, 81'), Пицци (Абель Руис, 46'), Брума, Родриго Саласар (Али Мохамед, 68'), Жоау Моутинью (Андре Орта, 81'), Симон Банза, Рикарду Орта (Маркуш Лопеш, 88') Предупреждения: Симон Банза (19'), Юсафат Мендес (83')

    После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в группе С с 10-ю очками в активе. «Брага» — на 3-й строчке (4 балла).

    По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Брага» вышла в плей-офф Лиги Европы.

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