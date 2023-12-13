ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девин Хэйни и Реджис ПрогрейсХэйни без шансов разнес Прогрейса. Чемпион реабилитировался за провал с Ломаченко
  • 10:57
    • Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию
    Все новости спорта

    Медведев: У «Зенита» нет предложений по Венделу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о последних слухах по поводу возможного ухода из команды бразильца Вендела.

    Вендел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вендел

    Сообщалось, что Вендел настроен покинуть «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ.

    «Так не работает система. Желающие клубы должны обратиться в "Зенит" и в случае достижения договоренности начинается согласование личных условий. Так работает рынок. Сами себе игроки клубы не ищут, если только они не свободные агенты.

    В "Зенит" обращений по Венделу не было. Поэтому все, что публикуется, — злонамеренные слухи. Вендел отдыхает в Бразилии и набирается сил. Он находится в контакте с клубом», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

  • Семак: Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Вендел провел в чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 24 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдут ли «Ньюкасл» или «Милан» в плей-офф ЛЧ?
  • «Ньюкасл» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане увезут три очка из Дортмунда
  • «Боруссия» Д — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Шахтер» добыть нужную победу?
  • «Порту» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Антверпен — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Виктория — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Юнион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры