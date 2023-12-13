Медведев: У «Зенита» нет предложений по Венделу

Председатель правления «Зенита»высказался о последних слухах по поводу возможного ухода из команды бразильца

Сообщалось, что Вендел настроен покинуть «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ.

«Так не работает система. Желающие клубы должны обратиться в "Зенит" и в случае достижения договоренности начинается согласование личных условий. Так работает рынок. Сами себе игроки клубы не ищут, если только они не свободные агенты.

В "Зенит" обращений по Венделу не было. Поэтому все, что публикуется, — злонамеренные слухи. Вендел отдыхает в Бразилии и набирается сил. Он находится в контакте с клубом», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Вендел провел в чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 24 миллиона евро.