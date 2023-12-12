«Ланс» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

на своем поле обыграл(2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол забили хозяева на 63-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Севильи». Полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковский уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 79-й минуте судья вновь поставил пенальти, но уже в ворота хозяев. Защитник «Севилья» Серхио Рамос забил гол с точки — 1:1.

Уже на 90+6-й минуте «Ланс» вышел вперед. Полузащитник команды Анжело Фюльжени убежал в контратаку, получил мяч от партнера и совершил кристально точный удар по воротам.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Ланс — Севилья 2:1 Голы: 1:0 Пшемыслав Франковский (пенальти) (63'), 1:1 Серхио Рамос (пенальти) (79'), 2:1 Анжело Фюльжини (90 + 6') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради (Абдукодир Хусанов, 90'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар, Нампалис Менди (Нейл Эль-Айнауи, 23'), Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский, Давид Перейра Кошта (Анжело Фюльжини, 72'), Флорьян Сотока, Элье Сепе Ваи (Морган Гилавоги, 72') Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер, Кике Салас, Серхио Рамос, Хуанлу, Оливер Торрес (Рафаэль Мир Висенте, 70'), Иван Ракитич, Бубакари Сумаре, Джибриль Соу, Неманья Гудель, Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Нейл Эль-Айнауи (37'), Бубакари Сумаре (61'), Кике Салас (65'), Факундо Медина (75'), Серхио Рамос (80'), Анжело Фюльжини (85')

После этого матча «Ланс» занимает 3-е место в группе В с 8-ю очками в активе, а «Севилья» — на последней 4-й позиции (2 балла).