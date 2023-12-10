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    Тоттенхэм — Ньюкасл смотреть онлайн

    10.12.2023 в 19:30 начнется матч в АПЛ Тоттенхэм — Ньюкасл

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    В 19:30 10.12.2023 Тоттенхэм и Ньюкасл начнут матч в АПЛ.

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    Тоттенхэм — Ньюкасл

    Последний матч между собой: Ньюкасл — Тоттенхэм 6:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ньюкасл»).

    Трансляция

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