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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1,85) и прогноз на чемпионат Англии 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
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    Сон Хын Мин
    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках 16-го тура АПЛ 10 декабря, начало — 19:30 (мск). «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» испытывают небольшой спад в игре в последнее время и скатились уже на пятое место в турнирной таблице. В пяти турах они набрали всего одно очко, сыграв вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

    В предыдущем матче «Тоттенхэм» уступил на своем поле «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Шпоры» повели в счете после гола Кристиана Ромеро в начале игры, но не смогли удержать преимущество, пропустив два мяча во втором тайме.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ньюкасл

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    Главной проблемой команды Ангелоса Постекоглу является переполненный лазарет, где находятся около 10 футболистов основного состава. Тем не менее, даже в таких условиях, его команда показывает качественный футбол, но ей постоянно чего-то не хватает.

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    • Также выходят на первый план неожиданные лидеры, которых в прежние годы уже списали или задвинули в глубокий резерв, и новички. Аргентинец Ло Чельсо забивал два матча подряд, Ив Биссума смог закрепиться в основе, а молодой итальянец Дестини Удоджи с ходу вписался в состав и стал важной фигурой в игре «Тоттенхэма».

    «Ньюкасл»

    Команда Эдди Хау выглядит очень неровно в этом чемпионате АПЛ. Сказывается игра на два фронта, к которой «Ньюкасл» не привык. Отсюда и большое количество травм и проблемы с результатами.

    Пока «сороки» идут только на седьмом месте в чемпионате с 26 очками, но отставание от четвертого места совсем небольшое и вполне отыгрываемое за несколько матчей. В последнем туре команда потерпела разгромное поражение на выезде от «Эвертона» со счетом 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» ничего не смог противопоставить разъяренному снятием 10 очков сопернику и потерпел заслуженное поражение, пропустив все голы во втором тайме. До этого поражения «сороки» одержали две победы.

    Сначала был обыгран «Челси» (4:1), а затем «Манчестер Юнайтед» (1:0). Большой неприятностью для Эдди Хау стала серьезная травма основного вратаря Эдди Поупа, который часто спасал команду в сложной ситуации. Его сменщик Мартин Дубравка гораздо ниже классом, давно не имел игровой практики и заметно нервничает.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры видят фаворитом хозяев. На победу «Тоттенхэма» — 2,12. Ничья — 4,10. На «Ньюкасл» — 3,30.

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    Оба клуба неудачно провели последний тур и будут полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками.

    «Тоттенхэм» играет в остроатакующий футбол, играет сам и дает это делать соперникам. Очень часто матчи с его исполнением получаются весьма результативными. На наш взгляд, хорошим вариантом для прогноза и ставки будет в этой игре тотал больше 3 за 1,85.

    Более рисковым вариантом для ставки станет вариант обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 4,20. Команды вполне могут устроить шоу в этом противостоянии.

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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Команды должны порадовать обилием голов
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