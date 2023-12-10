«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол «шпоры» забили на 26-й минуте. Защитник команды Дестини Удогие оказался в идеальной позиции, получил мяч после передачи от партнера по команде и забил гол.
На 38-й минуте «Тоттенхэму» удалось удвоить свое преимущество. Форвард команды Ришарлисон отреагировал на отличную передачу Сон Хын Мина и в касание отправил мяч в сетку.
На 60-й минуте Ришарлисон оформил дубль. Форвард принял верховую передачу в штрафную соперника и отправил мяч в нижний угол ворот.
Уже на 85-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ньюкасла». Нападающий команды Сон Хын Мин уверенно пробил с точки — 4:0.
На 90+2-й минуте «Ньюкаслу» удалось забить гол престижа. Точным ударом отличился полузащитник команды Жоэлинтон.
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ (30 очков), а «Ньюкасл» — на 7-й позиции (26 баллов).