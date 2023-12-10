«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:0) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол «шпоры» забили на 26-й минуте. Защитник команды Дестини Удогие оказался в идеальной позиции, получил мяч после передачи от партнера по команде и забил гол.

На 38-й минуте «Тоттенхэму» удалось удвоить свое преимущество. Форвард команды Ришарлисон отреагировал на отличную передачу Сон Хын Мина и в касание отправил мяч в сетку.

На 60-й минуте Ришарлисон оформил дубль. Форвард принял верховую передачу в штрафную соперника и отправил мяч в нижний угол ворот.

Уже на 85-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ньюкасла». Нападающий команды Сон Хын Мин уверенно пробил с точки — 4:0.

На 90+2-й минуте «Ньюкаслу» удалось забить гол престижа. Точным ударом отличился полузащитник команды Жоэлинтон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ньюкасл 4:1 Голы: 1:0 Андерс Драйер (21'), 1:1 Hayao Kawabe (45 + 1') Тоттенхэм: Каспер Шмейхель, Киллиан Сарделла, Зено Дебаст, Ян Вертонген, Людвиг Аугустинсон, Томас Делейни, Матс Ритс, Марио Струйкенс, Яри Версхарен, Андерс Драйер, Каспер Дольберг Ньюкасл: Арно Бодар, Константинос Лайфис, Зиньо Ванхёсден (Бокади Мервей, 43'), Мусса Дженепо, Айзек Прайс, Вилфрид Канга Ака, Стивен Альсате, Aiden O'Neill, Hayao Kawabe, Marlon Fossey, Nathan Ngoy Предупреждение: Hayao Kawabe (35')

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ (30 очков), а «Ньюкасл» — на 7-й позиции (26 баллов).