ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США
  • 10:00
    • Бобровский и Чинахов — в тройке лучших игроков дня в НХЛ
  • 09:45
    • «Чикаго» выиграл у «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме»
  • 09:23
    • «Зенит» предлагал за защитника «Сан-Паулу» 18 млн евро, но получил отказ
  • 08:47
    • Экс-тренер сборной Аргентины может возглавить «Лион»
  • 08:38
    • Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом»
    Все новости спорта

    Романцев поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Артём Дзюба РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о конфликте нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистами.

    Олег Романцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Романцев

    После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

    «В памяти всплыл резонансный случай — с Артемом Дзюбой, когда журналист спровоцировал его после матча "Локомотива". Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал?

    Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают?

    Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность (смеется).

  • Слуцкий о конфликте Дзюбы с журналистом: 19-летний дебил работает для болельщиков
  • Читайте по теме

    • Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч — на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», — приводит слова Романцева RT.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» одолеть «Крылья Советов»?
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Астон Вилла» остановит лидера АПЛ
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Фаворит наберет очередные три очка
  • «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры