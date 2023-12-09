Романцев поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о конфликте нападающего «Локомотива»с журналистами.

После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

«В памяти всплыл резонансный случай — с Артемом Дзюбой, когда журналист спровоцировал его после матча "Локомотива". Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал?

Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают?

Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность (смеется).

Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч — на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», — приводит слова Романцева RT.