Глушаков: Недонастрой «Крыльев» и быстрый гол внесли свою лепту в матч

Экс-полузащитниквысказался о победе красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против(3:0).

«Без Абаскаля, с Абаскалем — неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно есть тренер на скамейке или нет. Они должны играть прежде всего за команду и воплотить все в результат. Победа не связана с тренером. Команда выиграла — это самое важное. Я думаю, что здесь можно сослаться на то, что Самара не очень хорошо сыграла после победного результата с "Сочи". Недонастрой "Крыльев" и быстрый гол внесли свою лепту в этот матч.

Кого бы мог выделить из игроков? Бабич хорошо сыграл. Максименко в одном из моментов выручил команду, мог быть переломный момент. Если бы счет стал 2:1, исход матча мог бы стать другим. И, конечно, Промес как всегда на ведущих ролях в Спартаке», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.