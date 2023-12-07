«Брайтон» — «Брентфорд»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграл(2:1) в матче 15-го тура АПЛ.

Первый гол забили гости на 27-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Брайтона», а форвард «Брентфорда» Брайан Мбеумо уверенно пробил с точки.

Спустя всего 4 минуты хозяева сумели сравнять счет. Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс пробил с угла штрафной и попал точно в нижний угол ворот — 1:1.

На 52-й минуте «чайки» и вовсе вышли вперед. Полузащитник команды Джек Хиншелвуд получил отличную передачу от партнера и пробил точно в нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд 2:1 Голы: 0:1 Брайан Мбемо (пенальти) (27'), 1:1 Паскаль Гросс (31'), 2:1 Джек Хиншелвуд (52') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Игор де Пауло, Паскаль Гросс, Джек Хиншелвуд (Йоэл Велтман, 73'), Карлос Балеба (Якуб Модер, 84'), Билли Гилмор, Факундо Буонанотте (Джеймс Милнер, 69'), Каору Митома, Жоао Педро (Эван Фергюсон, 69'), Саймон Адингра (Benicio Baker-Boaitey, 84'), Jan Paul van Hecke Брентфорд: Марк Флеккен, Бен Ми, Этан Пиннок, Мадс Роэрслев (Myles Peart-Harris, 84'), Шандон Баптист (Миккель Дамсгор, 69'), Фрэнк Аниика, Витали Янельт, Саман Годдос, Ниль Мопе, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 40'), Yehor Yarmoliuk (Кин Льюис-Поттер, 46') Предупреждения: Jan Paul van Hecke (25'), Факундо Буонанотте (45 + 7'), Билли Гилмор (76'), Йоан Висса (76')

После этого матча «Брайтон» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 11-й позиции (19).