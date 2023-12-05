Calciomercato: «Ливерпуль» намерен зимой купить Зелиньского

Полузащитник «Наполи»уже этой зимой может стать игроком английского «Ливерпуля», сообщает Calciomercato.

Контракт поляка с неаполитанцами заканчивается летом 2024 года, и пока руководство клуба не может договориться со своим ключевым полузащитником. Этой ситуацией готов воспользоваться «Ливерпуль» и провернуть трансфер зимой.

Другими претендентами на Зелиньского являются «Интер», «Ювентус», «Лацио», но они намерены подписать его только летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне во всех турнирах польский хавбек сыграл 19 матчей, забил 3 гола, отдал 3 голевых паса. На Transfermarkt Зелиньский стоит € 35 млн.