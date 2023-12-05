ЦСКА готов заплатить больше 3 млн евро за игрока из третьего дивизиона Италии

Омар Коррейя Фото: trivenetogoal.it
По информации Trivenet Goal, в переходе французского футболиста заинтересован ЦСКА.
Источник утверждает, что московский клуб предлагает за Омара 3,2 миллиона евро.
Коррейя также входит в списки трансферных целей швейцарского «Цюриха» и венгерского «Ференцвароша», но они вряд ли смогут перебить предложение ЦСКА.
Transfermarkt оценивает Коррейя в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в итальянской Серии C 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
«Триестина» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.