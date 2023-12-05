ЦСКА готов заплатить больше 3 млн евро за игрока из третьего дивизиона Италии

Полузащитник итальянской «Триестины»может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Омар Коррейя Фото: trivenetogoal.it

По информации Trivenet Goal, в переходе французского футболиста заинтересован ЦСКА.

Источник утверждает, что московский клуб предлагает за Омара 3,2 миллиона евро.

Коррейя также входит в списки трансферных целей швейцарского «Цюриха» и венгерского «Ференцвароша», но они вряд ли смогут перебить предложение ЦСКА.

Transfermarkt оценивает Коррейя в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в итальянской Серии C 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Триестина» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.