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    ЦСКА готов заплатить больше 3 млн евро за игрока из третьего дивизиона Италии

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    Полузащитник итальянской «Триестины» Омар Коррейя может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

    Омар Коррейя
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    Омар Коррейя

    По информации Trivenet Goal, в переходе французского футболиста заинтересован ЦСКА.

    Источник утверждает, что московский клуб предлагает за Омара 3,2 миллиона евро.

    Коррейя также входит в списки трансферных целей швейцарского «Цюриха» и венгерского «Ференцвароша», но они вряд ли смогут перебить предложение ЦСКА.

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    • Transfermarkt оценивает Коррейя в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в итальянской Серии C 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Триестина» выступает в третьем по силе дивизионе Италии.

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