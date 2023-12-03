ЦСКА интересуется полузащитником мексиканской «Америки»

Московскийрассматривает возможность приобретения полузащитника мексиканской «Америки»

По словам президента «Америки» Сантьяго Баньоса, ЦСКА пока не обращался к нему по поводу трансфера чилийского футболиста, но при этом он готов вести переговоры.

«На данный момент ЦСКА не контактировал с нами насчет Вальдеса. Если предложение поступит, мы будем готовы рассмотреть трансфер игрока», — сказал Баньос, слова которого приводит Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Вальдеса в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Америку» 12 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.