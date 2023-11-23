Форвард сборной Израиля Тургеман не захотел стать игроком ЦСКА

Московскийактивно интересовался нападающим «Маккаби» Тель-Авив и сборной Израиля, но он ответил армейцам отказом, сообщает porte.pt.

Также 20-летний форвард привлек внимание французского «Реймса» и португальской «Бенфика». С первыми уже проведен первый этап переговоров. За Тургемана «Маккаби» хочет выручить от 3 до 5 млн евро.

Дор Тургеман — воспитанник «Маккаби» Т-А, с лета 2022 года стал твердым игроком основного состава. В нынешнем сезоне сыграл за свою команду 11 матчей, забил 3 мяча.

С сентября 2023 года стал привлекаться в сборную Израиля, за которую провел пять матчей в отборе на Евро-2024.