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    Божович: «Зенит» — главный фаворит чемпионата, они будут чемпионами

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    Известный тренер Миодраг Божович высказался о поражении санкт-петербургского «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Я думаю, что всё равно "Зенит" — главный фаворит чемпионата, они будут чемпионами. А иногда можно проиграть, это футбол. Хорошо, что "Зенит" проигрывает.

    Две победы над "Зенитом" в сезоне — очень хороший психологический толчок для "Локомотива". Это здорово для уверенности в себе игроков и создания атмосферы в команде. Очень положительные эмоции от такой победы», — цитирует Божовича «Чемпионат».

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    • «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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