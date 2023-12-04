Божович: «Зенит» — главный фаворит чемпионата, они будут чемпионами

Известный тренервысказался о поражении санкт-петербургскогов матче 17-го тура РПЛ с(1:3).

«Я думаю, что всё равно "Зенит" — главный фаворит чемпионата, они будут чемпионами. А иногда можно проиграть, это футбол. Хорошо, что "Зенит" проигрывает.

Две победы над "Зенитом" в сезоне — очень хороший психологический толчок для "Локомотива". Это здорово для уверенности в себе игроков и создания атмосферы в команде. Очень положительные эмоции от такой победы», — цитирует Божовича «Чемпионат».

«Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.