В 17:00 03.12.2023 Монако и Монпелье начнут матч в Лиге 1.

Монако — Монпелье

Последний матч между собой: Монако — Монпелье 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Монако»).

Трансляция

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