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    «Боруссия» Дортмунд упустила победу в матче с «Байером»

    «Байер» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 1:1 (0:1)

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    Леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги не выявили победителя — 1:1.

    Виктор Бонифасе
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    Виктор Бонифасе

    Уже на пятой минуте норвежский защитник Юлиан Рюэрсон вывел «шмелей» вперед, замкнув передачу Никласа Фюллькруга.

    В конце первого тайма «Байер» был близок к тому, чтобы сравнять счет, но гол Флориана Виртца не был засчитан.

    Но все-таки «фармацевты» смогли уйти от поражения. Гол забил лучший бомбардир чемпионата Виктор Бонифасе, которому ассистировал восстановившийся после травмы Патрик Шик.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Боруссия Д 1:1
    Голы: 0:1 Юлиан Рюэрсон (5'), 1:1 Виктор Бонифас (79') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос (Патрик Шик, 79'), Йонас Хофман (Амин Адли, 64'), Флориан Вирц, Виктор Бонифас Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек (Антониос Пападопулос, 64'), Матс Хуммельс, Джейми Байно-Гиттенс (Карим Адейеми, 65'), Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Марко Ройс (Тома Мёнье, 84'), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Мариус Вольф Предупреждения: Жереми Фримпонг (12'), Эксекиэль Паласиос (74'), Матс Хуммельс (77'), Одилон Коссуну (90 + 1'), Мариус Вольф (90 + 1')

    «Байер» продолжает лидировать в Бундеслиге с 35 очками. «Боруссия» с 25 очками идет на пятом месте.

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