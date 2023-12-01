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    «Айнтрахт» проиграл на своем поле ПАОК и упустил первое место в группе

    «Айнтрахт» — ПАОК: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    В матче пятого тура группы G Лиги конференций немецкий «Анйтрахт» на своем поле проиграл греческому ПАОК — 1:2. Матч ничего не решал, так как оба соперника уже вышли в плей-офф.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    Первый тайм не принес забитых голов.

    Счет в матче был открыт лишь на 55-й отличился польский защитник гостей Томаш Кедзера.

    Спустя три минуты египетский нападающий «орлов» Омар Мармуш смог восстановить статус-кво.

    Но на 72-й минуте Андриа Живкович забил гол в ворота Кевина Траппа и принес победу ПАОК — 2:1.

    Футбол. Лига конференций. Группа G
    Айнтрахт Ф — ПАОК 1:2
    Голы: 0:1 Томаш Кендзёра (55'), 1:1 Омар Мармуш (58'), 1:2 Андрия Живкович (73') Предупреждения: Тута (69'), Брандон Томас (69'), Омар Мармуш (82'), Кристиян Якич (90 + 2'), Кристиян Якич (90 + 5')

    Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф еще после четвертого тура.

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