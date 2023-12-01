«Айнтрахт» — ПАОК: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

В матче пятого тура группы G Лиги конференций немецкийна своем поле проиграл греческому— 1:2. Матч ничего не решал, так как оба соперника уже вышли в плей-офф.

Первый тайм не принес забитых голов.

Счет в матче был открыт лишь на 55-й отличился польский защитник гостей Томаш Кедзера.

Спустя три минуты египетский нападающий «орлов» Омар Мармуш смог восстановить статус-кво.

Но на 72-й минуте Андриа Живкович забил гол в ворота Кевина Траппа и принес победу ПАОК — 2:1.

Футбол. Лига конференций. Группа G Айнтрахт Ф — ПАОК 1:2 Голы: 0:1 Томаш Кендзёра (55'), 1:1 Омар Мармуш (58'), 1:2 Андрия Живкович (73') Предупреждения: Тута (69'), Брандон Томас (69'), Омар Мармуш (82'), Кристиян Якич (90 + 2'), Кристиян Якич (90 + 5')

Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф еще после четвертого тура.