ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 00:56
    • «Вильярреал» одолел «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:55
    • Хет-трик Обамеянга принес «Марселю» победу в матче с «Аяксом» и вывел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:52
    • «Ливерпуль» разгромил ЛАСК и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:39
    • «Аталанта» и «Спортинг» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
  • 21:49
    • «Куньлунь» чуть не упустил победу в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» победила «Легию» и заняла первое место в группе Е

    «Астон Вилла» — «Легия»: счет матча 2:1 (1:1)

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Астон Вилла Футбол Англии Легия
    Матч 5-го тура Лиги конференций в группе Е завершился победой английской «Астон Виллой» над польской «Легией» со счетом 2:1.

    Мусса Диаби
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мусса Диаби

    Уже на четвертой минуте вингер хозяев Мусса Диаби открыл счет в матче с передачи Юри Тилеманса.

    На 20-й минуте Эрнест Муси сравнял счет.

    Но в середине второго тайма «Астон Вилла» снова вышла вперед усилиями Алекса Морено, которому голевой пас отдал Дуглас Луис.

    Футбол. Лига конференций. Группа E
    Астон Вилла — Легия 2:1
    Голы: 1:0 Мусса Диаби (4'), 1:1 Эрнест Мучи (20'), 2:1 Алекс Морено (59') Астон Вилла: Робин Ольсен, Эзри Конса, Клеман Лангле, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Алекс Морено (Лука Динь, 79'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 71'), Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 90'), Юри Тилеманс (Джейкоб Рэмси, 71'), Джон Дуран, Мусса Диаби (Николо Дзаньоло, 79') Легия: Кацпер Тобиаш, Стив Капюади, Артур Енджейчик, Радован Панков, Жозуэ (Bartosz Kapustka, 76'), Хуэрхен Элитим, Бартош Слиш (Юрген Челхака, 77'), Павел Вшолек (Мацей Росолек, 82'), Эрнест Мучи, Марк Гуаль (Блаж Крамер, 55'), Жил Диаш (Патрик Кун, 55') Предупреждения: Мусса Диаби (36'), Марк Гуаль (40'), Дуглас Луис (41'), Павел Вшолек (41'), Юри Тилеманс (54'), Блаж Крамер (68'), Артур Енджейчик (75'), Джон Дуран (90 + 2')

    После этой победы бирмингемцы гарантировали себе первое место в квартете с 12 очками. «Легия» идет второй с 9 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» сумеет избежать очередной неудачи
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Боржесу хватит двух сетов для победы над Вавассори?
  • Боржес — Вавассори. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли Имер обыграть Пэра?
  • Имер — Пэр. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боржес — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Имер — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры