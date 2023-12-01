«Астон Вилла» — «Легия»: счет матча 2:1 (1:1)

Матч 5-го тура Лиги конференций в группе Е завершился победой английскойнад польскойсо счетом 2:1.

Уже на четвертой минуте вингер хозяев Мусса Диаби открыл счет в матче с передачи Юри Тилеманса.

На 20-й минуте Эрнест Муси сравнял счет.

Но в середине второго тайма «Астон Вилла» снова вышла вперед усилиями Алекса Морено, которому голевой пас отдал Дуглас Луис.

Футбол. Лига конференций. Группа E Астон Вилла — Легия 2:1 Голы: 1:0 Мусса Диаби (4'), 1:1 Эрнест Мучи (20'), 2:1 Алекс Морено (59') Астон Вилла: Робин Ольсен, Эзри Конса, Клеман Лангле, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Алекс Морено (Лука Динь, 79'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 71'), Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 90'), Юри Тилеманс (Джейкоб Рэмси, 71'), Джон Дуран, Мусса Диаби (Николо Дзаньоло, 79') Легия: Кацпер Тобиаш, Стив Капюади, Артур Енджейчик, Радован Панков, Жозуэ (Bartosz Kapustka, 76'), Хуэрхен Элитим, Бартош Слиш (Юрген Челхака, 77'), Павел Вшолек (Мацей Росолек, 82'), Эрнест Мучи, Марк Гуаль (Блаж Крамер, 55'), Жил Диаш (Патрик Кун, 55') Предупреждения: Мусса Диаби (36'), Марк Гуаль (40'), Дуглас Луис (41'), Павел Вшолек (41'), Юри Тилеманс (54'), Блаж Крамер (68'), Артур Енджейчик (75'), Джон Дуран (90 + 2')

После этой победы бирмингемцы гарантировали себе первое место в квартете с 12 очками. «Легия» идет второй с 9 очками.