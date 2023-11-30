Дуглас Сантос о поражении «Зенита»: В таких играх сложно выиграть

Защитниквысказался о поражении команды в 1-м матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ с(0:1).

«Это большая игра, дерби. В таких играх сложно выиграть. Но за те четыре года, что я здесь, мы уже много выиграли. Мы знаем, что таков футбол. Мы должны осознавать, что не играем в свой привычный и лучший футбол.

Нам нужно видеть ошибки и то, что нас ведёт не туда. Нам нужно больше сосредоточиться, чтобы добиться лучших результатов», — приводит слова Дугласа Сантоса журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге после зимней паузы.

В нынешнем сезоне Сантос провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.