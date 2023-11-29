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    Монпелье — Клермон смотреть онлайн

    29.11.2023 в 21:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Монпелье — Клермон

    Футбол Лига 1 Монпелье Клермон Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:00 29.11.2023 Монпелье и Клермон начнут матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Монпелье — Клермон

    Последний матч между собой: Клермон — Монпелье 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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