«Монпелье» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 21:00 мск. «Монпелье» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монпелье»

Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Монпелье» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Правда, решением федерации с команды снят один балл. Но и это вряд ли особо повлияло на нынешнюю диспозицию.

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В своем последнем поединке команда снова опростоволосилась. «Монпелье» на родной арене был бит «Брестом» (1:3).

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Пока не столь эффективен Вахби Хазри. Тунисский форвард отличился лишь одним забитым мячом в чемпионате.

Вообще, «Монпелье» успешно играет с «Лиллем». Из четырех последних очных поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.

«Клермон»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. На данный момент «Клермон» пребывает на 17 позиции.

В плане реализации у команды полный швах. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Клермона» сумели отличиться лишь 8 раз.

Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Клермон» не сумел ничего противопоставить «Лансу» (0:3).

Зато до того команда добыла три очка. Дома был с минимальным счетом переигран крепкий «Лорьян».

И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Монпелье». Да и пора бы «Клермону» поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.94.

На викторию «Клермона» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.68.

«Монпелье» смотрится сильнее оппонента, так что наверняка начнет встречу максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Монпелье» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.53.