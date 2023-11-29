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    «Монпелье» начнет без прелюдий

    «Монпелье» — «Клермон». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Лига 1, 29 ноября 2023 года

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    «Монпелье»
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 21:00 мск. «Монпелье» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Ноября 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 21:00 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «Монпелье»

    Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Монпелье» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Правда, решением федерации с команды снят один балл. Но и это вряд ли особо повлияло на нынешнюю диспозицию.

    Коэффициенты матча Монпелье — Клермон

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    В своем последнем поединке команда снова опростоволосилась. «Монпелье» на родной арене был бит «Брестом» (1:3).

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    Пока не столь эффективен Вахби Хазри. Тунисский форвард отличился лишь одним забитым мячом в чемпионате.

    Вообще, «Монпелье» успешно играет с «Лиллем». Из четырех последних очных поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.

    «Клермон»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. На данный момент «Клермон» пребывает на 17 позиции.

    В плане реализации у команды полный швах. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Клермона» сумели отличиться лишь 8 раз.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Клермон» не сумел ничего противопоставить «Лансу» (0:3).

    Зато до того команда добыла три очка. Дома был с минимальным счетом переигран крепкий «Лорьян».

    И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Монпелье». Да и пора бы «Клермону» поднатореть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Клермона» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.68.

    «Монпелье» смотрится сильнее оппонента, так что наверняка начнет встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Монпелье» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.53.

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    «Монпелье» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. «Монпелье» начнет без прелюдий
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