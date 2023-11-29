«Монпелье»
Эта команда нынешний сезон проводит катастрофически неудачно. «Монпелье» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Правда, решением федерации с команды снят один балл. Но и это вряд ли особо повлияло на нынешнюю диспозицию.
Коэффициенты матча Монпелье — Клермон
В своем последнем поединке команда снова опростоволосилась. «Монпелье» на родной арене был бит «Брестом» (1:3).
Пока не столь эффективен Вахби Хазри. Тунисский форвард отличился лишь одним забитым мячом в чемпионате.
Вообще, «Монпелье» успешно играет с «Лиллем». Из четырех последних очных поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.
«Клермон»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. На данный момент «Клермон» пребывает на 17 позиции.
В плане реализации у команды полный швах. В 12 матчах Лиги 1 игроки «Клермона» сумели отличиться лишь 8 раз.
Последний поединок для команды сложился неудачно. Дома «Клермон» не сумел ничего противопоставить «Лансу» (0:3).
Зато до того команда добыла три очка. Дома был с минимальным счетом переигран крепкий «Лорьян».
И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Монпелье». Да и пора бы «Клермону» поднатореть в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 1.94.
На викторию «Клермона» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.68.
«Монпелье» смотрится сильнее оппонента, так что
Наш прогноз — Победа «Монпелье» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.53.