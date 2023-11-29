Тренер «Ньюкасла»: Я опустошен, но не имею права высказать свои мысли

Главный тренер «Ньюкасла»прокомментировал ничью в гостевом матче с(1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» забил ответный гол в компенсированное время после спорного пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

«Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается в расчет то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку — это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли, иначе будут неприятности.

Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся», — приводит слова Хау BBC.