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    Тренер «Ньюкасла»: Я опустошен, но не имею права высказать свои мысли

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ничью в гостевом матче с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «ПСЖ» забил ответный гол в компенсированное время после спорного пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

    «Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

    Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается в расчет то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку — это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.

    Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли, иначе будут неприятности.

    Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся», — приводит слова Хау BBC.

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