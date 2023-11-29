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    Тренер «Галатасарая»: Наша задача — выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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    Наставник турецкого «Галатасарая» Окан Бурук рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «Галатасарай»
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    «Галатасарай»

    Игра начнется 29 ноября в 20:45 мск.

    «Это очень особенный матч для нашего клуба — и финансово, и эмоционально. Такие матчи чрезвычайно важны для турецкого футбола. Если выиграем, у нас будут прекрасные шансы.

    Наша цель — выйти из группы. "Юнайтед" поменялся и стал лучше по сравнению с нашим первым матчем. В шести последних турах Премьер-лиги у них пять побед. Наша задача — победить. Надо показать хороший футбол и добиться победы», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

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