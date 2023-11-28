«Барселона» — «Порту»: счет матча 2:1, обзор голов

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
У сине-гранатовых отличились Жоау Канселу и Жоау Феликс.
В составе «Порту» гол забил Пепе.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Барселона — Порту 2:1
Голы: 0:1 Пепе (30'), 1:1 Жоау Канселу (32'), 2:1 Жоау Фелиш (57') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу (Алекс Бальде, 82'), Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Педри, Рафаэл Диас (Ламин Ямал, 90'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 75') Порту: Диогу Кошта, Пепе, Заиду Сануси, Фабиу Кардосо (Дэнни Намасо, 90'), Пепе, Стефен Эустакиу (Николас Гонсалес, 81'), Алан Варела, Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 67'), Эванилсон (Шику Консейсау, 81'), Мехди Тареми, Вендерсон Галено (Тони Мартинес, 90') Предупреждения: Фабиу Кардосо (36'), Френки де Йонг (37'), Жоау Мариу (57'), Жоау Фелиш (59'), Пепе (74')
«Барселона» набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «Порту» 9 баллов, как и «Шахтера».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
На последнем месте в группе расположился «Антверпен» (0).