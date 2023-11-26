Невилл заявил, что Александер-Арнольд находится на одной уровне с Де Брейне

Экс-защитниквысказался об уровне игры защитника, сравнив его с полузащитником

«Временами я критиковал его, но он всё равно является потрясающим футболистом, который умеет бить по мячу так, что вы просто не видите удара.

У "Манчестер Сити" травмирован Де Брейне, который является игроком мирового класса с точки зрения навеса, владения мячом и паса. Трент находится на равне с ним, а ведь он правый защитник!

Да, он не классический правый защитник, но номинально именно там он играет. Просто ему стоит немного серьёзнее относиться к игре в защите, но в матче с "Сити" он очень хорошо оборонялся», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Трент провел 11 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.