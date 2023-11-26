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    Ювентус — Интер смотреть онлайн

    26.11.2023 в 22:45 начнется матч в Серии А Ювентус — Интер

    Футбол Серия A Ювентус Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 26.11.2023 Ювентус и Интер начнут матч в Серии А.

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    Ювентус — Интер

    Последний матч между собой: Интер — Ювентус 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

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