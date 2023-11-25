Галактионов: Так судить, и то, что было в конце матча…

Главный тренервысказался о матче 16-го тура РПЛ с(3:3).

«Ранняя замена Глушенкова связана с жёлтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.

Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу "Локомотив", и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если этот бардак нравится кому‑то, нам — нет. Я всё», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. «Крылья Советов» (26) находятся на 3-й строчке.