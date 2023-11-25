«Борнмут» обыграл «Шеффилд», а «Лутон» одолел «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В одной из встреч «Борнмут» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
В составе гостей дублем отметился Маркус Таверньер, который забил свои голы на 12-й и 51-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Джастин Клюйверт, отличившись на 45+3-й минуте.
Единственный гол «Шеффилда» забил Оливер Макбарни на 90+7-й минуте.
«Борнмут» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Шеффилд Юнайтед» — на 18-й позиции (5).
В параллельном матче «Лутон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
В составе «Лутон Тауна» голы забили Теден Менжи на 72-й и Джейкоб Браун на 84-й минутах встречи.
Единственный гол «Кристал Пэласа» записал на свой счет Майкл Олисе, который отличился на 74-й минуте.
После этого матча «Лутон» занимает 17-е место в таблице АПЛ (9 баллов), а «Кристал Пэлас» — на 13-й строчке (15).