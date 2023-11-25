«Борнмут» обыграл «Шеффилд», а «Лутон» одолел «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Обзор матчей 13-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Борнмут» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

В составе гостей дублем отметился Маркус Таверньер, который забил свои голы на 12-й и 51-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Джастин Клюйверт, отличившись на 45+3-й минуте.

Единственный гол «Шеффилда» забил Оливер Макбарни на 90+7-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Борнмут 1:3 Гол: 1:0 Роберт Жуль (14') Шеффилд Юнайтед: Тобиас Лаваль, Филипп Цирайс, Максим Таловеров, Филип Стойкович, Джордж Белло, Андрес Андраде, Иван Любич, Бранко Йовичич, Марин Любичич, Мозес Усор, Роберт Жуль Борнмут: Лукас Зульцбахер, Юлиус Эртльталер, Ник Прелец, Mahamadou Diarra, Matthaus Taferner, Cem Ustundag, Luca Kronberger, Kofi Yeboah Schulz, Osarenren Okungbowa, Felix Bacher, Adam Stejskal Предупреждения: Osarenren Okungbowa (4'), Luca Kronberger (28'), Филипп Цирайс (55')

«Борнмут» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Шеффилд Юнайтед» — на 18-й позиции (5).

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В параллельном матче «Лутон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

В составе «Лутон Тауна» голы забили Теден Менжи на 72-й и Джейкоб Браун на 84-й минутах встречи.

Единственный гол «Кристал Пэласа» записал на свой счет Майкл Олисе, который отличился на 74-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лутон Таун — Кристал Пэлас 2:1 Голы: 1:0 Dennis Chessa (21'), 1:1 Julian Stark (45 + 2'), 2:1 Leonardo Weschenfelder Scienza (49') Предупреждение: Bruno Ogbus (85')

После этого матча «Лутон» занимает 17-е место в таблице АПЛ (9 баллов), а «Кристал Пэлас» — на 13-й строчке (15).