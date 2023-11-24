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    Радимов: Матч с «Балтикой» — ключевой для «Спартака»

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    Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Балтикой» в 16-м туре РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «"Спартаку" будет очень непросто. За всю осень они только один раз выиграли на выезде. Психология — не самое лучшее качество "Спартака". Если они сейчас не выиграют, то будет тяжело бороться за чемпионство.

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    • Думаю, это вообще для них ключевой матч сезона. Потому что скоро перерыв, к нему надо подойти на расстоянии вытянутой руки от "Краснодара" и Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Спартак»

    Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет 25 ноября в Калининграде, начало — в 19:45 мск.

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